Milano | “subappalti a uno ‘ndranghetista” | commissariata società che ha vinto gara da 15 milioni di euro nell’Ortomercato

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Su 15didi appalto per la costruzione della nuova piattaforma logistica all’interno dell’Ortomercato dioltre 1,2erano stati girati per “servizi di trasporto e di altro genere” a unariconducibile a un condannato in via definita per ‘ndrangheta. Una manovra che è costata un anno di amministrazione giudiziaria alla Bertini srl, azienda di Alagna Valsesia, in provincia di Vercelli, che conta più di 150 dipendenti e un fatturato a sette zeri. La decisione è stata presa dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di, presieduta da Fabio Roia, su richiesta dei pm antimafia Silvia Bonardi e Paolo Storari. Per l’ennesima volta, quindi, è stata accertata l’infiltrazione diin odor di mafia nei maxi-appalti del più ...

Un container diventato casa per evitare il via vai condove erano arrivati poche settimane ... Nessun contratto, come un'immersione in apnea nella filiera degli appalti e deiche ...... lunedì a partire dalle 16.30, davanti a Palazzo Marino sede del Comune disui temi dei ... lo stop alle privatizzazioni e ai; prezzi tutelati per luce, gas e beni comuni in generale ...Per aver dato in subappalto i "servizi di trasporto e di altro genere" a una società ritenuta riconducibile a un imprenditore condannato definitivamente per 'ndrangheta il Tribunale di Milano ha dispo ...Il Tribunale di Milano - Sezione autonoma misure di prevenzione presieduta ... di prevenzione da parte dei Pm della Dda milanese Silvia Bonardi e Paolo Storari, il subappalto per i servizi di ...