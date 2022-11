Milan | Tatarusanu operato agli occhi | ha corretto un difetto di astigmatismo misto elevato

Operazione completata con successo per Ciprian. Il portiere del, vice di Maignan che è stato chiamato in causa 12 volte in stagione (Champions compresa) dopo l'infortunio del francese, si è sottoposto lunedì a un intervento di ...Il portiere del, è stato operato agli occhi per risolvere un problema di astigmatismo misto Il portiere del, è stato operato agli occhi per risolvere un problema di astigmatismo ...Il portiere del Milan, Tatarusanu, è stato operato agli occhi per risolvere un problema di astigmatismo misto. Operazione perfettamente riuscita e durata meno di un minuto. Ora il portiere vede meglio ...SERIE A - Sfruttando la pausa del campionato per i Mondiali in Qatar, Ciprian Tatarusanu ha deciso di sottoporsi a un'operazione agli occhi per risolvere i prob ...