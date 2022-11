Milan | Saelemaekers si allena nel ritiro del Belgio | Pioli lo riavrà alla ripresa

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Aello non si lavora in questi giorni, ma Stefanoriceve buone notizie daldel, e in particolar modo da Alexis. L’esterno destro, che aveva subito un infortunio al ginocchio lo scorso 1 ottobre nella trasferta di Empoli, è stato convocato come riserva da Martinez e ha ripreso adrsi. Il commissario tecnico della formazione belga dovrà decidere in questi giorni se portarlo in Qatar o meno, ma per i rossoneri c’è la certezza che il calciatore si è ripreso dall’infortunio e sarà pronto per quando riprenderà il campionato di A. SportFace.