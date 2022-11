Milan-Fiorentina | arbitraggio è stato giudicato adeguato

Gli stessi moviolisti non si sono trovati tutti d'accordo nel giudicare gli episodi dubbi didi domenica scorsa, dal rigore negato ai viola al gol (autogol) convalidato ai rossoneri allo scadere ma per i vertici dell'AIA è stata adeguata la direzione di gara di Sozza in ...Seguono Inter econ sette pedine a testa, poi il Napoli stellare con cinque uomini, proprio comee Torino. Tra le compagini di vertice in classifica sarà la Lazio di Sarri (due soli ...Prosegue il periodo di riposo concesso da Vincenzo Italiano dopo la sfida contro il Milan per la Fiorentina. Eccezion fatta per i cinque giocatori impegnati al Mondiale, la ripresa ...Da parte della classe arbitrale giunge un parere - informale - sull'operato di Sozza nella sfida giocata a San Siro domenica ...