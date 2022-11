Migranti | Tajani | “Italia e Grecia non vanno lasciate sole Serve una soluzione europea”

(Di mercoledì 16 novembre 2022)non possono esserea gestire l’accoglienza. “Suiuna”. È la richiesta rinnovata dal ministro degli Esteri Antoniodopo l’incontro con l’omologo greco Nikos Dendias, di ritorno dal vertice Ue.: sull’accoglienzaunapiù Europa, questa la linea della Farnesina. “I paesi del sud dell’Europa non possono essere lasciati soli. Mi riconosco pienamente nelle parole del presidente Mattarella e del Papa, ha detto. “L’non può essere lasciata sola,più Europa. Mi sembra che questo grido ...

2022 - 11 - 16 13:20:01: "L'Europa comincia ad ascoltare l'Italia" Sui'abbiamo posto un problema generale. Non è un problema che l'Italia ha con la Francia, noi poniamo un problema ...... l'altro vicepremiera Bruxelles per il Consiglio degli Affari esteri e i suoi. Ieri il ... Segno che lo scontro diplomatico Roma - Parigi suicontinua a segnare le relazioni tra i due ...«La priorità assoluta è la tutela della dignità delle persone. Questa è la lente attraverso cui mettere a fuoco le decisioni dell'Esecutivo a cui spetta ...Domani sera, giovedì 17 novembre, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “Dritto e Rovescio”, Paolo Del Debbio intervisterà il vicepremier ...