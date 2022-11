Migranti | Piantedosi “Priorità assoluta la tutela della dignità umana”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Gli atti del governo, in materia di immigrazione, sono stati anche illustrati dai partiti in campagna elettorale , atti e scelte che hanno comelapersona”. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo, nel corso dell'informativa, in Senato, sulla gestione dei flussi migratori.“Il rispettopersona è la lente attraverso cui si possono mettere a fuoco le decisioni di questo esecutivo -ha aggiunto -. L'Italia conosce bene il significato di, questo governo lo intende come dovere delle istituzioni di assicurare condizioni di vita adeguate, dignitose a tutti”.Secondo ...

