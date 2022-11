Migranti | Piantedosi al Senato | “I Paesi terzi che bloccano le partenze vanno premiati con corridoi umanitari”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) “Stiamo affrontando il tema della migrazione legale, sia per incrementare le iniziative diin Italia di persone vulnerabili, sia per verificare possibili strategie per utilizzare percorsi di migrazione legale come leva nei confronti deidi origine e transito dei flussi”. Così il ministro dell’Interno, Matteo, nella sua informativa alsui. Per il ministro bisogna “creare percorsi di ingresso legali per iche garantiscano concretamente la loro collaborazione nella prevenzione dellee nell’attuazione dei rimpatri rimpatri”. Un’iniziativa, ha spiegato, che “mira a rivedere i meccanismi del testo unico dell’immigrazione” inserendo “uno strumento ...