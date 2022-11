Migranti | Piantedosi | ' Agiamo con umanità | il meccanismo di redistribuzione non funziona'

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Governo Meloni, Matteoera in Senato per l'informativa sulla gestione dei flussi migratori e, in particolare, sui recenti interventi di assetti navali di organizzazioni non governative nel ...

Italiaal Senato: per lui le Ong vanno a favore dell'immigrazione illegale e "l'...preliminarmente osservare che i numeri delle operazioni in mare per oltre 90.000 ingressi disolo ...Così, ministro Interno, nell'informativa al Senato sui"In Italia non si entra illegalmente", "serve una nuova politica europea"."La presenza di navi Ong continua a rappresentare ...Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha aperto la sua informativa al Senato sulla gestione dei flussi migratori entrando subito nel vivo dei fatti avvenuti la scorsa settimana in occasione del ...“Vogliamo governare i flussi anzichè subirli”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nella sua informativa al Senato, dopo lo scontro aperto con le ong sugli sbarchi dei migranti ...