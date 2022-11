Migranti | il ministro Piantedosi al Senato | «Tuteliamo la dignità ma non saranno i trafficanti a scegliere chi entra in Italia»

...dell'immigrazione illegale e "l'accoglienza ha un limite" Vanessa Ricciardi I numeri Come...osservare che i numeri delle operazioni in mare per oltre 90.000 ingressi disolo nel 2022 -...Così Piantedosi,Interno, nell'informativa al Senato sui"In Italia non si entra illegalmente", "serve una nuova politica europea"."La presenza di navi Ong continua a rappresentare ...Così il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, durante la sua informativa in Senato a proposito del tema migranti e del recente caso della Ocean Viking. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE ...Simona Malpezzi, capogruppo al Senato del Pd, ha replicato con una nota all’informativa del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sulla questione migranti e sull’indirizzo del governo Meloni. «Il ...