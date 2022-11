Mieloma multiplo | oltre 10 000 euro i costi annuali per i pazienti e caregiver I risultati dell’indagine promossa da Ail

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Roma – Riduzione e abbandono dell’attività lavorativa, perdita delle giornate di lavoro e calo della capacità produttiva che ammontano a8.000diindiretti per il paziente ogni anno. In aggiuntadiretti sanitari e non sanitari annui di2.000dovuti principalmente a spese per l’assistenza personale, l’acquisto di farmaci e le visite specialistiche. Il, la seconda neoplasia ematologica per incidenza, quindi non solo comporta un impatto negativo a livello fisico e psicologico per il paziente ma è caratterizzato da ‘tossicità finanziarie’ che si traducono in difficoltà economiche sia per iche i. Sono questi i principali...

