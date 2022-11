“Mi sono rotto il caz*o | me ne vado” | la gaffe di Vittorio Feltri che pensa di avere il microfono spento | VIDEO

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Si era stancato di ascoltare una versione dei fatti differente dalla sua. Non si era accorto diancora indosso ilacceso e tutto quel che è successo in quegli istanti è stato trasmesso in diretta. Protagonista di questa vicenda, una vera e propriatelevisiva, è: il direttore di Libero quotidiano, infatti, era in collegamento con lo studio de “L’Aria che Tira” (su La7) mentre si stava parlando di migranti, soccorsi in mare e navi delle Organizzazioni non governative, quando ha deciso di lasciare la diretta. Ma lo ha fatto a modo suo., laacceso a L’Aria che Tira Nello studio condotto da Myrta Merlino stava parlando il giornalista de Il Corriere della Sera Goffredo ...

stato zitto un po' adesso mi. Pensavi fosse da stamani in camera sua No. Come sta Dicono che la stanno monitorando per adesso '. I concorrenti nel pomeriggiostati chiusi in ...I temi trattati Una voltail ghiaccio la discussione si è spostata sui temi più caldi presenti sul tavolo. Da quanto è emerso, durante il colloquiostati toccati i rapporti tra Unione ...gli attraversamenti lungo il canale di Sicilia rappresentano la rotta principale degli ingressi illegali diretti in Europa via mare. Tali ingressi sono incomparabili ai flussi via terra per oneri, ...Nel corso degli anni hanno provato diverse volte e far decollare la loro storia, pensando anche ad un matrimonio, ma alla fine hanno dovuto arrendersi all’evidenza: l’amore non basta, i loro caratteri ...