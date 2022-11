“Mi hanno detto di star zitto” | al GF VIP 7 censura su un nuovo contagio covid

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L’emergenzaal Grande Fratello Vip 7 non è ancora rientrata. Dopo aver isolato Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita, il virus ancora circola nella Casa, che non è mai stata chiusa e sottoposta a disinfezione. Nelle ultime ore è emerso uncaso, ma in questa circostanza è stato mantenuto un sospettoso silenzio. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Scatta lasulcaso di positività a GF VIP 7 Daniele Dal Moro ha scelto di rompere il silenzio. Poco fa nella Casa ha confessato ai suoi coinquilini che Wilma Goich è positiva al– 19. “Ci stanno monitorando” ha aggiunto. Ma le sue parolegenerato non poca preoccupazione in chi segue il programma. #gfvip @GrandeFratello @QuiMediaset it ...

RaiNews

' Certo, naturalmente ' hal'attore quando gli è stato chiesto se tornerebbe a interpretare ... Rowling sull'identità di genere che due anni fadato vita a un acceso dibattito che dura ...Le vendite al dettagliodimostrato come le spese per consumi rimangano solide, nonostante la ... In sostanza, hala funzionaria della Fed, "abbiamo molto lavoro da fare". Sul mercato dei ... G20, Meloni vede Xi: "Inizative per fermare la guerra, evitare escalation" - Incontro tra Meloni e Xi Jinping: "Iniziative per fermare la guerra, evitare escalation". La premier invitata in Cina - Incontro tra Meloni e Xi Jinping: "Iniziative per fermare la guerra, evitare Valerio Scanu, nel corso di un'intervista a Oggi è un altro giorno, ha rivelato di aver avuto un tumore. Il racconto.La polizia ucraina ha detto che i soldati russi hanno preso il controllo del centro di detenzione minorile di Kherson verso la metà di marzo e lo hanno trasformato in una prigione ...