“Mi hanno chiesto il biglietto solo perché sono nera” | l’atleta azzurra Rebecca Pavan denuncia un episodio di razzismo

Leggi su tpi

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Nonostante sia salita sull’autobus insieme a sua madre, soltanto a lei è statodi esibire il, ventunenne veronese in forza alla nazionale italiana di atletica, è una ragazza, adottata, e per questo ritiene di aver subìto un trattamento razzista dal controllore. “Non l’haa mia madre, maa me, che ero dopo di lei – racconta la stessa atleta – certo chiedere di validare i biglietti è giusto ma a farmi stare malestati lo sguardo schifato e il tono scocciato di una persona che, vedendo una ragazza(non di colore ma) salire in autobus, è partita con l’idea che volessi fare la furba e non pagare. Non è la prima volta che ricevo questo trattamento, scelgo ...