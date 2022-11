Mettere le persone e il diritto di cura al primo posto | è la filosofia della Farmacia Salvo D’Acquisto

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Fiumicino – Un aiuto concreto per fronteggiare il duro periodO di crisi economica che stiamo attraversando: laè la primasociale d’Italia che mette alle necessità dei cittadini, continuando ad effettuare lo sconto del 20% su tutti i prodotti. “Come farmacisti ci rendiamo conto di questo grave momento economico che stiamo affrontando – spiega il dott. Marco Tortorici, farmacista ed esperto in omeopatia, già direttorecomunale di Isola Sacra per 20 anni – e, proprio per questo, il nostro obiettivo è venire incontro alla popolazione, garantendo il rispetto deldifacendo un passo indietro su quelli che sono gli utili dell’azienda. E lo facciamo ...