Meteo | le previsioni in Campania di mercoledì 16 novembre 2022

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,16. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 18mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Allertepreviste: pioggia. Benevento – Giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 15mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2861m. I ...

Sky Tg24

Telereggio Reggio EmiliaReggioQueste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Mercoledì 16 novembre 2022 Durante la notte rovesci, occasionalmente a carattere temporalesco potranno interessare il ... Meteo, le previsioni di domenica 13 novembre: in arrivo pioggia e freddo Situazione in tempo reale: La rilevazione radar più vicina delle ore 6:50 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno ...Meteo, le previsioni a breve e lungo termine fino ai primi giorni di dicembre che poi ci avvicinerà all'arrivo dell'inverno. Come riporta 3BMeteo, dopo un lungo percorso ...