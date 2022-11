Mercato Lazio | doppia ipotesi per il ruolo di vice Immobile

...del campionato conclusasi con il big match Juve -(persa per 3 - 0), non due squadre a caso, i riflettori sul Sergente non possono fare altro che alternarsi ancora una volta fra campo e,......30 Milano - Virtus Bologna 59 - 64 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 20:30 Bergamo - Cuneo 2 - 3 20:30 Novara - Conegliano 0 - 3 CALCIO - SERIE A 18:30 Verona - Juventus 0 - 1 20:45- Monza 1 - 0 ...Il grande sogno di mercato della Juve resta sempre Sergej Milinkovic-Savic ... anche se intanto ha ascoltato la proposta della Lazio per il rinnovo: il contratto del centrocampista serbo, come i ...CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Sarri ha rivelato nel post partita di Juventus-Lazio di avere un paio di nomi in vista del mercato di gennaio. La sosta per il Mondiale, in tal senso, rappresenta ...