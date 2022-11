Meloni | Italia con premier donna ora è avanguardia su parità

RaiNews

Si tratta, come ha affermato il Presidentenelle dichiarazioni programmatiche del Governo , ... Al contempo, affermiamo con determinazione il principio che innon si entra illegalmente e ...13.05 G20,: "E' stato un successo" "La situazione era molto complessa, il G20 c'erano tutti gli ingradienti perché si traducesse in un fallimento ma è stato un successo". Così. "L'è stata protagonista del G20, c'era molta curiosità, attenzione attorno a noi" legata "anche al fatto di essere l'unica Nazione con un capo di governo donna". Sulla parità "siamo all'... G20, Meloni: "Dagli Usa la disponibilità ad aumentare le forniture di gas" - Meloni: Gemmato Non sono a Bali per parlare di lui - Meloni: Gemmato Non sono a Bali per parlare di lui Una giornata a dir poco intensa quella che si è lasciata alle spalle la premier Giorgia Meloni. Unica donna tra i leader dei venti Paese. E tra le pochissime presenti. Della quarantina… Leggi ...sicuramente anche dal fatto che l'Italia fosse l'unica nazione con un capo di governo donna: ce ne erano 4 su 41 partecipanti totali". Meloni ha poi sottolineato che il summit è stato anche ...