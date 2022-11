Meloni | ' Italia protagonista al G20 | io unica donna premier'

L'e soprattutto Giorgiaed il suo governo stanno rientrando da Bali con un bel carico di positività, considerazione politica internazionale e credibilità forse addirittura inattesi ...Del colloquio con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ,ha rilevato l'importanza che "e Turchia , storicamente principali attori nel Mediterraneo , si parlino di crisi energetica e ...Questo perché la scaltra ministra degli Esteri francese in cerca di visibilità Catherine Colonna aveva dichiarato «Meloni, metodi inaccettabili. L'Italia avrà conseguenze» e la risposta non è venuta ..."Il G20 di Bali si svolgeva in una situazione molto complessa. C'erano, a detta di molti osservatori, gli ingredienti perchè si traducesse in un sostanziale fallimento. Invece, mi pare si possa dire c ...