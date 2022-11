(Di mercoledì 16 novembre 2022) Nonostante l’intervento di Sergio Mattarella, che ha avuto con il presidente francese Emmanuel Macron un colloquio per ribadire la necessità che tra Francia e Italia continui uno scambio proficuo di collaborazione, Giorgiaal suo debutto mondiale al G20 a Bali continua a rimanerein Europa. Il presidente del Consiglio Giorgiaal suo debutto mondiale al G20 a Bali continua a rimanerein Europa Nessun bilaterale è previsto con i suoi colleghi europei né con Macron (l’ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, lo ha escluso), né con Pedro Sanchez né con Olaf Scholz. Le agenzie di stampa danno conto di un breve scambio di battute tra il Cancelliere tedesco e la premier e tra la premier e il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, ma nulla di più. La vicenda dei migranti, col ...

LA NOTIZIA

Il premier italiano ieri ha parlato di Ucraina con il presidente Usa e di immigrazione con quello turco. Colloqui pure con l'erede al trono saudita e con Charles Michel . Gelo con Emmanuel Macron . ...... Joe Biden, in cui si sono ribaditi 'i profondi e duraturi legami tra i due Paesi', non ècome hanno accusato il Pd e le opposizioni, nonostante le pesanti accuse francesi.ribadisce ... Meloni isolata dai partner Ue. E lei giura fedeltà agli Usa Il vertice a due però ha confermato che l’Italia non è isolata a livello internazionale perché il ... Dopo il bilaterale Giorgetti ha avuto un confronto con la premier Giorgia Meloni. I due avrebbero ...Meloni ribadisce a Biden l'asse atlantico che controbilancia l'immagine da "Italietta" spinta dalle opposizioni.