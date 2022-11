Meloni | “G20 | un successo Italia partner fondamentale”

Giorgianon è solo è stata l'unica premier donna al, ma è anche l'unico leader che ha portato con sé la figlia a Bali. Un gesto che ha scatenato un vergognoso attacco nei confronti della premier la ...La presidente del consiglio risponde sui social al dibattito nato negli ultimi ...Attaccarla per aver portato con sé la figlia di 6 anni durante il viaggi in Indonesia per partecipare al summit del G20 di Bali è, invece, un qualcosa di assurdo e paradossale. Nelle ultime ore, ...'Mentre torno a casa dalla due giorni di lavoro incessante per rappresentare al meglio l'italia al G20 di Bali, mi imbatto in un incredibile dibattito sul fatto che sia stato giusto o meno portare mia ...