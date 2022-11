Meloni | «G20 | riavvicinamento tra Occidente e resto del mondo su condanna alla Russia»

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La premier prima del rientro in Italia: «Nei nostri confronti c’era molta curiosità, non solo perché ero l’unica donna seduta al tavolo». L’incontro con Biden: ho chiesto maggiore attenzione sui prezzi del gas liquido che importiamo

Così la presidente del Consiglio, Giorgia, incontrando la stampa a Bali, al termine delha parlato dei bilaterali fatti in questi giorni, sottolineando che con Biden ha parlato ...... Russia compresa", dice. Infatti, la Russia si e' espressa a favore dell'estensione dell'accordo sul grano di passaggio nel Mar Nero al vertice deldi questa settimana a Bali, a condizione ...Roma, 16 nov. (askanews) - "Nei nostri interventi, nei miei interventi, abbiamo sottolineato alcuni concetti che consideriamo particolarmente importanti. In tema di crisi energetica, ad esempio, abbia ..."Il G20 di Bali si svolgeva in una situazione molto complessa. C'erano, a detta di molti osservatori, gli ingredienti perchè si traducesse in un sostanziale fallimento. Invece, mi pare si possa dire c ...