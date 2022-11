Meloni e il “caso” della figlia al G20 | “Dibattito incredibile | faccio la madre come voglio” Tutti stanno con lei ma nessuno l’aveva attaccata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) “Polemiche squallide“, “ridicolo e assurdo“, “giudichi le scelte delle madri“. Verso le 19 di mercoledì, le agenzie di stampa iniziano a riempirsi di dichiarazioni di politici che esprimono solidarietà a Giorgiacontro non meglio precisate “critiche” per aver portato laGinevra, di sei anni, con sé nel viaggio al vertice del G20 di Bali. Una polemica di cui per la verità si fatica a capire l’innesco, dato che agli atticronaca politica non risulta alcun attacco alla premier su questo tema, a meno di non voler considerare tali due articoli usciti Repubblica e Stampa. Nel primo – intitolato “Scelta da“prima di tutto”, ora lavori perché altre possano farlo” – la considerazione più “pesante” è quella in cui si nota “che c’è un tempo del lavoro e c’è ...