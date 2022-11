Meloni chiude il suo primo G20 | un successo | Italia protagonista

Un G20 che ha "avvicinato l'Occidente al resto del mondo" in cui l'Italia è stata "protagonista", guardata con "molta curiosità e attenzione". Giorgiail summit di Bali (il suo primo G20, il secondo vertice internazionale dopo Cop27) definendolo un "successo", anche personale, come unica donna capo di governo al tavolo. Cosa che fa ......l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato come candidato senza passare per le Primarie ela ... Già, perché mentre il Governoha trasformato in settimanale il bollettino dei contagi e dei ...(ANSA) - BALI, 16 NOV - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un incontro bilaterale a margine dei lavori del vertice dei Paesi del G20 con il Presidente della Repubblica Popolare ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...