MediaWorld apre a Carpi il 122° negozio Promozione No IVA fino a domenica

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il nuovoè l'undicesimo della catena in Emilia-Romagna e ha una superficie di 1800 metri quadrati. L'apertura vedrà una quattro giorni di promozioni No IVA con esclusione solo dei prodotti già in. ...

COOPERATIVA RADIO BRUNO srl

Quest'anno, nonostante l'aumento del carovita e l'inflazione,ha invece stimato una ... Clienti seguiti dalla consulenza alla spedizione Infatti, quando siun negozio online, bisogna ...Ancheha una campagna attivata in anticipo rispetto al fatidico venerdì, con offerte ... Per iscriversi basta seguire le istruzioni a questa pagina : siun periodo di prova di 30 giorni ... MediaWorld apre a Carpi, domani la grande inaugurazione MediaWorld, leader in Italia nella distribuzione di elettronica e parte del gruppo internazionale MediaMarktSaturn Retail Group, ha scelto Carpi per aprire il suo 123esimo punto vendita. “Una nuova ca ...Offerte incantevoli vi attendono oggi da MediaWorld, scoprite quali sono i prezzi più bassi del momento con tantissimi sconti speciali.