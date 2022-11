Mediaset España | tre amministratori per sostituire Vasile

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Triumvirato in Spagna per Mfe Milano Finanza, di Nicola Carosielli, pag. 11 Rivoluzione in Spagna. Saranno ben tre manager ail dimissionario Paoloalla guida di. La controllata iberica di Mfe-MediaForEurope ha infatti deciso di nominare Alessandro Salem, già direttore generale di Rti, come amministratore delegato del gruppo, affiancato da altri due manager di punta del Biscione: Massimo Musolino, amministratore delegato con delega per le aree di Gestione e Operations, e Stefano Sala, amministratore delegato di Publi. Una delle grandi novità riguarda poi le deleghe assunte dal presidente di Borja Prado. A quest’ultimo sono stati infatti dati poteri esecutivi in materia di relazioni esterne e istituzionali, affari legali e regolamentari, audit interno, conformità ...