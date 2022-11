Max Verstappen | il team radio criticato dal mondo | le conseguenze

Nonostante la lotta per il Mondiale abbia avuto contorni ben diversi rispetto a quella del 2021, quandoe Lewis Hamilton si diedero battaglia fino all'ultimo metro del GP di Abu Dhabi, ...... condito anche da una splendida doppietta, ma a mettersi al centro dell'attenzione - nonostante un anonimo sesto posto in gara - è stato ancora una volta. Nella domenica di Interlagos ...Nonostante la lotta per il Mondiale abbia avuto contorni ben diversi rispetto a quella del 2021, quando Max Verstappen e Lewis Hamilton si diedero battaglia fino all’ultimo metro del GP di Abu Dhabi, ...Nel Golfo Persico, invece, il più grande dolore sportivo, con la beffa ricevuta da Max Verstappen in un ultimo giro carico di polemiche per le scelte dell'ormai ex direttore di gara Michael Masi.