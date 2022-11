Mattarella riceve il campione della MotoGp Bagnaia Il pilota | “Ho vinto grazie al lavoro di squadra” – Video

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il presidenteRepubblica, Sergio, ha ricevuto questa mattina al Quirinale Francescodel mondo dicon una delegazione composta da manager e tecniciDucati e rappresentantiFederazione Motociclistica Italiana. “Presidenteper averci ricevuto al Quirinale. Per noi è un vero onore sia professionale che personale – ha detto– Due settimane fa a Valencia ho coronato il mio sogno e negli ultimi metri, prima di arrivare ai box dove ho festeggiato con la mia, ho percorso il giro in cui ho portato con orgoglio la bandiera italiana, perché ho sentito ancora di più questo orgoglio. I risultati così importanti si raggiungono con ...

