Mattarella | Dai migranti al clima | sfide da risolvere insieme

Sergiolo ripete da giorni e nelle scorse ore dall'universita' dell'Insubria di Varese aggiunge la parola "pazienza" e nessuno sa se sia piu' dedicata al governo o all'Unione europea. 16 ...L'appuntamento è inserito nella rassegna Musica per la città, allestitaSolisti che si ... in diretta su Rai 1 dal palazzo del Quirinale, alla presenza del capo dello Stato Sergio. Che ...Ci vuole tanta 'pazienza' per portare avanti l'integrazione europea, passo dopo passo, giorno dopo giorno. Dalla crisi migratoria a quella ...La lezione di Mattarella in ateneo "L’integrazione è giorno per giorno" Il Capo dello Stato apre l’anno accademico dell’Insubria: dai migranti al clima, le sfide da risolvere insieme ...