Mary Wollstonecraft | l’uguaglianza tra uomo e donna

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente. Andremo nel 700? inglese per parlavi di una scrittrice rivalutata solo negli anni 60? del 900? e troppo spesso ricordata per la più famosa figlia. Parleremo di diritti delle donne, di uguaglianza e di politica. Abbiamo dedicato la puntata di oggi a. “È tempo di compiere una rivoluzione nei modi di esistere delle donne – è tempo di restituire loro la dignità perduta – e fare in modo che esse, come parte della specie umana, si adoperino, riformando se stesse, per riformare il mondo” Queste poche righe ci fanno già comprendere la portata combattiva degli scritti di. Si può dire che spesso questa scrittrice e pensatrice settecentesca poco conosciuta venga dimenticata o ricordata solamente come madre ...