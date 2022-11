Marine Le Pen sta con Giorgia Meloni | «Macron è ipocrita e le Ong fanno pubblicità alle traversate»

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La deputata del Rassemblement NationalLe Pen sta con. E sulle Ong a Catania critica Emmanuele le navi, che sarebbero «uno spot». In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera l’ex candidata alla presidenza dice che le accuse del governo francese a Roma «rivelano un rigetto della democrazia. Gli italiani hanno eletto, notoriamente contraria all’immigrazione clandestina anarchica che le Ong cercano di imporci. Rifiutando lo sbarco alla Ocean Viking il governo di Roma non fa che rispettare la volontà del popolo italiano». Per Le Pen la sola politica umanitaria «è quella della fermezza». Mentre le Ong «è come se dicessero “prendete pure la via del mare, tanto ci saremo noi a salvarvi”. È ...

La deputata del Rassemblement NationalLesta con Giorgia Meloni. E sulle Ong a Catania critica Emmanuel Macron e le navi, che sarebbero "uno spot alle traversate". In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera l'ex ...Nonché di un Macron stretto in un sandwich: non può accogliere migranti per non dare spago alla destra diLe(a Parigi una bambina è stata sgozzata da una donna algerina con permesso di ...Secondo la leader della destra radicale francese, «il danno fatto dalle ong non riguarda tanto il numero dei migranti che trasportano, quanto la pubblicità fatta alle traversate. È come se dicessero “ ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...