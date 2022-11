Marco Bellavia manda una lettera a Pamela Prati | Eliana Michelazzo li punge

Leggi su biccy

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La storia d’amore fraè stata messa in stand-by dal Covid, ma l’eterna ventenne ieri ha ricevuto un bel mazzo di fiori dal suo amato. Un mazzo con tanto di dedica romantica: “Mia cara, ti ho aspettato una vita. Non sarà certo un imprevisto a fermarci. Sono pazzo di te,“. Un inizio di relazione piuttosto sdolcinato frache è stato commentato anche daa Casa Pipol. “? Ci credo, fino ad un certo punto. Secondo me è tutto troppo: le storie le puoi costruire fino a un certo punto, ma questo amore tutto insieme meh. Ma se si piacciono davvero son felice ...