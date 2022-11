Gazzetta del Sud

Era in possesso dell'arbitro di quel match, il tunisino Ali Bin Nasser, che non si accorse cheaveva segnato con la mano "perché mi fidai del mio guardalinee - ha spiegato - che corse senza ...Kvaratskeliaa Napoli . Direttamente dall'esterno dello stadioarriva la storia di questo tifoso azzurro che dopo essersi fatto firmare il braccio da Kvaratskhelia, ha deciso poi di tatuarsi sulla ... Maradona-mania, il pallone della 'mano de Dios' venduto per oltre 2 milioni di euro El 19 de mayo de 1984, dos años antes de la consagración de Maradona en México, la FIFA eligió a Italia sede para celebrar la Copa Mundial de Fútbol de 1990. Los delegados del máximo ente del balompié ...Fanático del fútbol, el músico recordó al crack argentino cuando tocó el clásico de Oasis frente a sus seguidores en Buenos Aires.