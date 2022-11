(Di mercoledì 16 novembre 2022) Forse non tutti sanno che Edoardo Tavassi è stato legato sentimentalmente a Diana Del Bufalo. L'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e il Vippone sono stati insieme per un po' di tempo, anche se la loro storia è naufragata. I due sono restati buoni amici. UnaIn fantastica perche ha intervistato tra gli altri Anthony Delon, figlio del mitico Alain Delon ,che ha presentato il libro Dolce e Crudele dove parla della sua famiglia, delle violenze del padre e della malattia della madre Nathalie . Tanta commozione e poi una battuta da Guinness della conduttrice. Rivolta al figlio d'arte, ha chiesto, dopo che lui ha ricordato un episodio di dissenteria delle figlie:”Come si dice diarrea in francese?”: una donna, un mito. Bones and All, nuovo film di Luca Guadagnino ricorda pericolosamente ...

Liberoquotidiano.it

In un'ospitata a Domenica In, la conduttricee la compagna di Al Bano avevano ricevuto una diffida da parte di Romina che aveva intimato ad entrambe di non citarla durante l'intervista. ...Tra le ultime notizie di gossip di oggi 16 novembre 2022 troviamo la nascita del figlio di Zaccagni e Chiara Nasti e la possibilità chesi sia sottoposta a chirurgia estetica. Ecco quindi ... Mara Venier, una Domenica In pazzesca: cosa è accaduto Stilista e noto giudice di Ballando con le Stelle, nonche ospite fisso di Mara Venier, Guillermo Mariotto è ormai una star. Ospite a I Fatti Vostri ha raccontato qualcosa in piu' della sua vita ...Indice dei contenuti1 Modifiche palinsesti Mondiali di Calcio, i programmi del fine settimana2 Il Paradiso delle Signore cancellato per tre settimane3 Modifiche palinsesti Mondiali di Calcio, i cambia ...