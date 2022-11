Manchester City | emissari a Monza per visionare da vicino Rovella

... nel 2015 - 16, dopo aver perso inaspettatamente contro il Leicester, disse ai media che ... 'Più tardi, alUnited, di nuovo la stessa storia. Sosteneva che un giocatore avesse fatto ...L'attaccante del, Erling Haaland spera che un giorno riuscirà, insieme alla Norvegia, a realizzare il suo sogno di partecipare ...Nuovo giallo nel ritiro della nazionale di Fernando Santos: CR7 cerca di calmare il terzino del Manchester City dopo uno scontro di gioco con Joao Felix, ma viene respinto ...Talmente bravo il centrocampista dell’Under 21 da scomodare uno scout del Manchester City fino all’UPower Stadium solo per lui: la Juventus tuttavia crede in Rovella per il futuro e già dalla prossima ...