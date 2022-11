Malinovskyi | «La Russia è uno Stato terrorista | niente di nuovo»

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ruslan, centrocampista dell’Atalanta, ha scritto un tweet contro la guerra in Ucraina. Le sue parole Ruslan, centrocampista dell’Atalanta, ha scritto un tweet sul proprio profilo ufficiale contro la guerra in Ucraina. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Laè unodi, è solo un reminder». #IsATerroristState— Ruslan(@18) November 15, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Il centrocampista ucraino dell'Atalanta , Ruslanha voluto usare i propri canali social per commentare la notizia dei due missili russi ... 'Laè uno stato ...00.38 ": "stato terrorista, niente di nuovo" "stato terrorista. Niente di nuovo. Solo per ricordarlo". Lo ha scritto su Twitter il centrocampista ucraino dell'Atalanta ...Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell’Atalanta, ha scritto un tweet contro la guerra in Ucraina. Le sue parole Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell’Atalanta, ha scritto un tweet sul proprio profi ..."Russia stato terrorista. Niente di nuovo. Solo per ricordarlo". Lo ha scritto su Twitter il centrocampista ucraino dell'Atalanta, Ruslan Malinovsky i, commentando la notizia della caduta di missili, ...