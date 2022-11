Agenzia ANSA

Un'operazione antimafia, con oltre 100 militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania, è in corso tra Sicilia e Lombardia. Finanzieri stanno eseguendo un'ordinanza di misure ...I deputati laziali del Movimento 5 Stelle presenteranno una mozione alla Camera dei Deputati per chiedere al Governo di impegnarsi a verificare con la massima urgenza l'esistenza dei presupposti per ... Mafia: blitz Gdf tra Sicilia e Lombardia, ordinanza per 24 - Lombardia Un'operazione antimafia, con oltre 100 militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania, è in corso tra Sicilia e Lombardia. (ANSA) ...Ciccio Napoli, rampollo della famiglia Ferrera “cavadduzzu”, lo scorso giugno aveva tirato quasi un sospiro di sollievo quando era scattato il blitz del Ros e il suo ... aver scontato una condanna ...