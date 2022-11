Agenzia ANSA

"Connon c'è stato modoapprofondire le vicende che ci riguardano, ma non abbiamo bisogno di arrivare a Baliparlare di questo, ci siamo concentrati su altro". Lo dice la premier Giorgia ...'Ieri è stato un giorno terribilel'Ucraina eil popolo ucraino. Più di 85 missili sono ... Dobbiamo rimanere molto prudenti', ha detto il presidente francese, Emmanuel, parlando al ... Macron per integrazione Unione Africana in G20 - Ultima Ora Per il giornale “Il Riformista” di ieri, diretto da Piero Sansonetti “La Russa riscrive la Costituzione e riprende Mattarella dopo la telefonata con Macron”. La verità è che gli ultimi presidenti ..."Con Macron non c'è stato modo per approfondire le vicende che ci riguardano, ma non abbiamo bisogno di arrivare a Bali per parlare di questo, ci siamo concentrati su altro". (ANSA) ...