Lutto nel mondo del cinema | “È morto in aeroporto”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Si è spento per sempre un uomo che ha fatto, inconsapevolmente la storia del. È infattiMehran Karimi Nasseri, l’uomo iraniano che ispirò il film The Terminal, diretto da Steven Spielberg. Nel lungometraggio, Nasseri fu interpretato magistralmente da Tom Hanks, ma non tutti sanno che quella storia era (quasi del tutto) vera. Infatti si ispirava all’uomo che visse realmente nell’“Charles De Gaulle” di Parigi tra il 1988 e il 2006. La brutta notizia è stata diramata dai funzionari dell’all’agenzia di stampa AFP. Alla fine Mehran Karimi Nasseri èal terminal 2F del “Charles De Gaulle”. Proprio così, l’uomo aveva ripreso a frequentare quel posto che l’ha tenuto al caldo e al sicuro per tanti anni, dopo aver speso buona parte dei soldi guadagnati dai diritti del ...