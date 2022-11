Il Corriere della Città

... in occasione del centenario della sua nascita, che si svolge nella Galleria d'Arte Moderna di,... Forse ciascuno di noi si porta dietro un senso oscuro di morte e die Lui, mostrandolo senza ...a Sanremo Era conosciuto da tutti per le sue mani d'oro. Sebastiano Corso, 81 anni, è stato per oltre 65 anni titolare della nota sartoria "L'Ago d'Oro" in via. Con le sue mani e la sua ... Lutto a Roma, morto Marco Ciaffi: era lo storico agente della Polizia Locale della pedana di Piazza Venezia Così viene ricordato il professor Marco Rendeli, l'archeologo di 62 anni venuto a mancare ieri mattina nella sua abitazione a Sorso.Lutto nel mondo dell'università: la prima rettrice donna si è spenta all'età di 94 anni. I funerali saranno celebrati venerdì 18 ...