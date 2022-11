L' uomo torna sulla Luna | cosa c' è a bordo dell' Artemis 1 | qui si fa la Storia

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L'tornerà. La Nasa ha proceduto al lancio che potrebbe nuovamente cambiare la. Per il momento sull'1 sono presenti solo dei manichini, ma di fatto la missione partita dagli Stati Uniti ha l'obiettivo chiaro di riportare l'sul suolore. Dopo vari rinvii, questa mattina è finalmente decollata la missione1 dalla piattaforma 39B del Kennedy Space Center, in Florida. Con1 la NASA lancerà la capsula Orion, che rimarrà nello spazio per circa 26 giorni, durante i quali saranno effettuati i primi test intorno alla. Nell'ambito del programma NASA c'è anche un mini-satellite italiano, ArgoMoon, realizzato da Argotech, un'azienda torinese. Il cubesat, che misura ...

