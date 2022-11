Luca Onestini | Ivana Mrazova torna al GF Vip? «Non si sono lasciati davvero»

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La storia d'amore traè stata una di quelle più apprezzate e seguite dal pubblico del Grande Fratello. I due si erano conosciuti durante la seconda edizione del reality show e circa quattro anni dopo lei lo lasciò su Whatsapp. Durante il primo lockdown per la pandemia da Covidsuccesse cose difficili; alla prima difficoltà non ce l'hanno fatta. Non hanno mai affrontato l'addio faccia a faccia, ma il tutto è avvenuto con un messaggio freddo. Il settimanale Chi ha contattato Simone Riva, agente di, che ha fatto una rivelazione decisamente importante: "non simai'realmente' e guardandosi in faccia. Fino alla scorsa estate si ...