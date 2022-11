Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati? La verità è diversa | «Ecco cosa hanno fatto prima del GF VIP»

è uno dei nuovi concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip . A commentare il suo percorso nella Casa di Cinecittà ci ha pensato la sua ex fiamma Soleil Sorge che, ...... Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti,Salatino, Sarah Altobello,ed Edoardo Tavassi. Antonella in questa circostanza se la prende con George poiché secondo lei George si farebbe ...I fan sono autorizzati a sognare dopo gli ultimi gossip: i due si sono sentiti ancora, e non si sono mai detti addio occhi negli occhi ...“Po*ca miseria, la batteria scarica”, si era lamentata Patrizia mentre Signorini, in collegamento con la Casa, interrogava Nikita Pelizon e Luca Onestini a proposito del loro rapporto. Patrizia ...