Lozano | «Spalletti cerca di imbrigliare il diavoletto che ho sulla spalla»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L’attaccante del Napoli e della Nazionale messicana Hirving, ha rilasciato un’intervista a The Players Tribune in cui ha parlato del suo arrivo al Napoli con la telefonata di Ancelotti, ma anche del suo rapporto con gli allenatori arrivati dopo “Da allora ci sono stati altri ostacoli sul mio cammino, ma sono fortunato perché mi sono sempre ripreso. Abbiamo vinto la Coppa Italia e sono diventato il primo giocatore messicano a vincere un trofeo in Italia. Sono stato anche il primo messicano a segnare in Serie A e abbiamo mancato lo scudetto di un soffio. Ho avuto altri grandi allenatori da cui ho imparato molto. Personaggi molto diversi tra loro, come Gattuso (una persona che vuole vivere a cento all’ora) echediilche homia ...