Lozano e il suo infortunio | «Ho pianto tanto Ho temuto per la mia vita»

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L’attaccante del Napoli, Hirving, ha parlato a The Players Tribune della sua Nazionale con la quale giocherà nei prossimi Mondiali in Qatar «Quando arriva la Coppa del Mondo, credo che tutti si aspettino che il Messico e i nostri tifosi siano lì a riempire gli stadi e le strade con la nostra passione e i nostri colori. E sappiamo cosa serva per arrivare negli ultimi 32. Abbiamo lottato molto per essere qui. Forse altri pensano che le qualificazioni CONCACAF siano facili per una squadra come il Messico, ma lasciatemi dire che non sono uno scherzo. Chiunque pensi che abbiamofacile dovrebbe andare a giocare in trasferta nel Panama, con razzi e fuochi d’artificio che esplodono tutta la notte fuori dalla finestra dell’hotel. I tifosi distruggono il pullman della squadra con bottiglie, sassi, monete… tutto ciò che può essere lanciato. Una volta ...