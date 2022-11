Londra | il pallone della ' mano di Dio' venduto all' asta per 2 milioni di sterline

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ilusato nel quarto di finale del Mondiale in Messico del 1986 tra Argentina e Inghilterra e' statoall'per duedi, quasi duee mezzo di dollari. Si ...

Si tratta, infatti, delcon cui Diego Maradona mise a segno il momentaneo 1 - 0, passato alla storia come "la mano di Dio" perche' il fuoriclasse argentino segno' proprio con la mano senza ...... a suo dire, del Cielo, venduta nel maggio scorso a quasi 9 milioni di euro nell'asta di Sotheby's, oggi è toccato aldi quella partita, 'battuto' anche in questo caso a, ma da 'Graham ...Sborsata una cifra mostruosa per un vero e proprio oggetto simbolo di un momento storico del calcio mondiale: la "Mano de Dios" ...(ANSA) - LONDRA, 16 NOV - Diego Maradona continua a essere, oltre che una divinità del calcio, anche una sorta di Re Mida, visto quanto vengono valutati alcuni degli oggetti che ...