L' occasione per spazzare via tutto | Corona | una impensabile frase sulla Meloni

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Mauro, in collegamento come sempre con Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai tre, nella puntata del 15 novembre, offre un assist a Giorgiae al suo governo: "La destra ha finalmente l'per dimostrare com'è evia tutti i sospetti di razzismo e fascismo". E aggiunge lo scrittore: "Devono comportarsi come si deve e magari verranno apprezzati anche da una parte della sinistra". A una condizione, conclude: "Serve la pietas". Poi Mauroricorda che il 17 novembre è la Giornata mondiale della prematurità. Voglio ricordare e aiutare i bambini che nascono prematuri". Sono infatti più di 30.000 i bambini che ogni anno nascono prematuri nel nostro Paese. Grazie ai progressi della medicina e alle cure del Servizio sanitario nazionale sempre ...

Econopoly

... realizzata dall'Istituto Demopolis indella Giornata internazionalei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che si celebra il 20 novembre. "Attraverso questa indagine sono emerse le ...È, infatti, lo stesso protagonista del capitolo antecedente, che ritornal'più in forma che mai . In tal senso, non passa neanche un secondo e c'è già il primo elemento senza senso ... Blog | Il Black Friday è un esame: come trasformare utenti una tantum in habitué Nel corso della riunione del tavolo sul lavoro autonomo, al ministero del Lavoro, il presidente dell'Int (Istituto nazionale tributaristi) Riccardo Alemanno fa sapere d'aver "colto l'occasione per con ...In occasione dell’iniziativa nazionale "Io leggo perché ... I protagonisti sono bambini e ragazzi ai quali viene proposta un’attività didattica più libera, ma non per questo meno funzionale ...