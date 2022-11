Lo sappiamo da fonti ufficiali Purgatori | conferme su Putin e Biden | fine guerra?

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Dopo il ritiro da Kherson dei russi, il missile caduto in Polonia rischia di far ulteriormente degenerare il conflitto. Colpa dei russi o degli ucraini? Quanto rischiamo, ora? Ad offrire qualche risposta, ospite a Tagadà di Tiziana Panella in onda su La7, ci prova Andrea, il quale ha le idee chiarissime: "Americani e russi si stanno parlando. La ritirata delle truppe è parte della contrattazione". E forse proprio per questo dialogo gli Usa e Joehanno subito smorzato quanto accaduto in Polonia., poi ribadisce con veemenza il concetto: "Vogliamo accettare o no il fatto che Stati Uniti e Russia stanno parlando per cercare di uscire da questa situazione di confronto bellico e che, quindi, tutto quello che stiamo raccontando deve essere visto in quest'ottica? Altrimenti non riusciamo ad avere un quadro ...