LIVE Taekwondo | Mondiali 2022 in DIRETTA | Sarah Al Halwani prova a far saltare il banco

(Di mercoledì 16 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladeididi Guadalajara, in Messico! Andati in archivio i primi due giorni di gara, oggi si assegneranno i titolidi altre due categorie: -49 kg femminili e -68 kg maschile. Dopo le prime due giornate piuttosto avare di soddisfazioni per gli atleti del Belpaese, in cui il miglio risultato è stato l’ottavo di finale disputato da Roberto Botta (-87kg), e la più grande delusione l’eliminazione prematura di Simone Alessio (-80kg), oggi è il turno di scendere sul tatami perAl(-49kg). L’azzurra si presenta in Messico come n.21 del tabellone e al primo turno ...

OA Sport

Grazie alla nostra Direttatestuale potrete seguire tutta la seconda giornata dei Mondiali di2022 di Guadalajara, dove saranno di scena Roberto Botta ( - 87 kg) e Cristina Gaspa ( - 62 kg), grazie ad ...18:24 L'ultimo a qualificarsi agli ottavi di finale è l'ucraino Kostiantyn Kostenevych, eliminato Faysal Sawadogo. 18:21 Ali Mambrouk s Almabroul supera 2 - 1 (1 - 0/2 - 4/2 - 0) il messicano Jose ... LIVE Taekwondo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Roberto Botta subisce la rimonta del giordano Sbeihi ed esce agli ottavi The 3rd Kashmir Gold Cup Taekwondo was on Tuesday organised by National Sports Club in collaboration with J&K Sports Council at SK Indoor Stadium Srinagar.The 3rd Kashmir Gold Cup Taekwondo was today organized by National Sports Club in collaboration with J&K Sports Council at SK Indoor Stadium Srinagar. The players from Jammu and Kashmir and outside ...