OA Sport

OA Sport vi offre la DIRETTAdella terza giornata dei Mondiali di2022 di Guadalajara (Messico) , dove la nostra Sarah Al Halwani proverà a far saltare il banco nei - 49kg femminili. ...Grazie alla nostra Direttatestuale potrete seguire tutta la seconda giornata dei Mondiali di2022 di Guadalajara, dove saranno di scena Roberto Botta ( - 87 kg) e Cristina Gaspa ( - 62 kg), grazie ad ... LIVE Taekwondo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Sarah Al Halwani protagonista alle 16.12 nel suo match di primo turno! Great Britain's Aaliyah Powell takes bronze in the -62kg category at the World Taekwondo Championships in Guadalajara.The 3rd Kashmir Gold Cup Taekwondo was today organized by National Sports Club in collaboration with J&K Sports Council at SK Indoor Stadium Srinagar.The players from Jammu and Kashmir and outside the ...