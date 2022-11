(Di mercoledì 16 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:22 A otto secondi dalla fine Dzhordzhev trova i due punti che lo portano alla vittoria. Michele Ceccaroni esce dunque di scena con lo score totale di 2-0. Siamo abbastanza in anticipo sul programma del tatami n.3, è quindi possibili che arrivi prima il momento diAl. 17:20 Secondo round molto equilibrato, con il punteggio che non si schioda dallo 0-0. 17:17 Ceccaroni, testa di serie n.41, ha perso il primo round per 11-1 contro il bulgaro Dzhordzhev (n.24). 17:15 Adesso seguiamo un po’ più da vicino sempre l’incontro sul tatami 3, che vede protagonista l’atleta di San Marino Michele Ceccaroni. Inizio difficile per Michele che a metà del primo round è sotto 5-1 con il bulgaro Dzhordzhev. 17:13 Mancano quindi quattro incontri, tre maschili e uno femminile, per ...

OA Sport

OA Sport vi offre la DIRETTAdella terza giornata dei Mondiali di2022 di Guadalajara (Messico) , dove la nostra Sarah Al Halwani proverà a far saltare il banco nei - 49kg femminili. ...Grazie alla nostra Direttatestuale potrete seguire tutta la seconda giornata dei Mondiali di2022 di Guadalajara, dove saranno di scena Roberto Botta ( - 87 kg) e Cristina Gaspa ( - 62 kg), grazie ad ... LIVE Taekwondo, Mondiali 2022 in DIRETTA: alle 18.24 Sarah Al Halwani si giocherà l'accesso agli ottavi di finale Great Britain's Aaliyah Powell takes bronze in the -62kg category at the World Taekwondo Championships in Guadalajara.The 3rd Kashmir Gold Cup Taekwondo was today organized by National Sports Club in collaboration with J&K Sports Council at SK Indoor Stadium Srinagar.The players from Jammu and Kashmir and outside the ...